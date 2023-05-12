Trabzonspor Fenerbahçe mesaisine başladı!
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bordo-mavili takım bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Son bilgileri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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