TRABZONSPOR HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası konuştu!

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, evinde konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek zirvenin yeni sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu, mücadelenin 23. dakikasında gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılan Fenerbahçeli Kim Min-Jae için de "Karar bence doğru" yorumunu yaptı. İşte Ağaoğlu'nun o açıklamaları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS haberi)

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