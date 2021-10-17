17 Ekim 2021, Pazar
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TRABZONSPOR HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası konuştu!
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, evinde konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek zirvenin yeni sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu, mücadelenin 23. dakikasında gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılan Fenerbahçeli Kim Min-Jae için de "Karar bence doğru" yorumunu yaptı. İşte Ağaoğlu'nun o açıklamaları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS haberi)
17.10.2021
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