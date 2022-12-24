TRABZONSPOR - FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Abdullah Avcı sözleri! "Baktı böyle gitmeyecek..."
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, zorlu mücadelede karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı bordo-mavili ekip 2-0'lık skorla kazanmayı başardı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, dev derbiyi değerlendirdi. Toroğlu, "Trabzon ikinci yarı baktı bu iş böyle gitmeyecek, farklı başladı. Abdullah Avcı, takımına ve maça hakim oldu bugün." dedi. | Trabzonspor - Fenerbahçe haberleri (TS - FB spor haberi)
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