12 Temmuz 2020, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

"Trabzonspor bir hikaye yazıyor"

Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, şampiyonluk yarışı ve gelecek sezon transfer planlamasıyla ilgili açıklamalar yaptı.
12.07.2020
ABONE OL

DİĞER
Trabzonspor bir hikaye yazıyor "Trabzonspor bir hikaye yazıyor" 12.07.2020
Trabzonspor umudunu yitirmedi Trabzonspor umudunu yitirmedi 11.07.2020
CAS'tan Trabzonspor açıklaması CAS'tan Trabzonspor açıklaması 11.07.2020
CAS'tan Trabzonspor açıklaması CAS'tan Trabzonspor açıklaması 10.07.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Trabzonspor şampiyonluk yarışında yara aldı Trabzonspor şampiyonluk yarışında yara aldı 10.07.2020
Hüseyin Çimşir: Berabere kaldığımız için üzgünüz Hüseyin Çimşir: Berabere kaldığımız için üzgünüz 09.07.2020
Erman Toroğlu'ndan Sörloth yorumu Erman Toroğlu'ndan Sörloth yorumu 08.07.2020
Trabzonspor ile Antalyaspor 48. kez Trabzonspor ile Antalyaspor 48. kez 08.07.2020
Trabzonspor şampiyonluk aşkına Trabzonspor şampiyonluk aşkına 08.07.2020
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir farkı Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir farkı 07.07.2020
Trabzonspor mağlubiyeti unuttu Trabzonspor mağlubiyeti unuttu 07.07.2020
Trabzon bayram yerine döndü Trabzon bayram yerine döndü 06.07.2020
Sonuna kadar bu mücadeleyi yapacağız "Sonuna kadar bu mücadeleyi yapacağız" 06.07.2020
Erman Toroğlu'dan penaltı yorumu Erman Toroğlu'dan penaltı yorumu 06.07.2020
Aynı gün aynı saatte oynamak istiyoruz "Aynı gün aynı saatte oynamak istiyoruz" 05.07.2020
Trabzonspor kafilesi stadyuma ulaştı Trabzonspor kafilesi stadyuma ulaştı 05.07.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'in prensi Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni adresi
Fenerbahçe'deki acı tabloyu bir bir anlattı! "Formaya sahip çıkmayanlar..."
Fenerbahçe'de flaş Ömer Faruk Beyaz kararı! İşte Sivasspor maçı 11'i
Beşiktaşlı iki yıldızın corona virüsü testi yine pozitif!
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu bırakıyor! İşte yerine gelecek isim
Galatasaray'ın milyonları uçtu gitti! Radamel Falcao'nun bir golünün değeri...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör