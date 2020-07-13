13 Temmuz 2020, Pazartesi

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Trabzonspor galibiyete şartlandı

Trabzonspor Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Yuaktel Denizlispor'la karşı karşıya gelecek.
13.07.2020
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