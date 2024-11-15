Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklamalar!
Saha sonuçlarından dolayı camiamıza karşı mahcubuz. Şenol Hocamızla birlikte bu mahcubiyetimizi gidereceğimize olan inancımız tam. Trabzonspor başkanlığı, benim bu hayatta gelebileceğim en onurlu ve şerefli görev. Göreve geldiğim 20 ay içerisinde ekonomik anlamda çok önemli işler yaptık." dedi. İşte detaylar...
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