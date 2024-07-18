Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Paul Onuachu'nun transferi hakkında konuştu!
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan, Paul Onuachu'nun transfer durumu hakkında da konuştu. İşte Başkan Doğan'ın sözleri... | Trabzonspor haberleri
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