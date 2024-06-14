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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan açıkladı! Nwakaeme transferi...

Trabzonspor'da yeni sezonun formaları tanıtıldı. Yapılan lansmanda sorulan sorulara açıklamalarda bulunan başkan Ertuğrul Doğan, bordo-mavililerin eski yıldızı Nwakaeme hakkında konuştu. Doğan, tecrübeli oyuncu ile transfer görüşmesi yaptıklarını ifade etti. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri

14 Haziran 2024 | 16:01
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