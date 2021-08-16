Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Roma maçı yorumu! "Zor bir maç ama..."

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaştı ve sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Galibiyetin ardından bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Oynanmamış bir maçın sonucunu tahmin etmek kolay değil. Artık rakip Roma veya bir başkası, geçmek zorunda olduğumuz bir rakip. Zor bir maç." dedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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