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Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Siopis için Alanyaspor ile anlaştı

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Alanyaspor forması giyen Manolis Siopis ile anlaşma sağladı. Bordo-mavililer, Yunan orta saha oyuncusunu Trabzon'a davet etti. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. (TS spor haberi)
18.08.2021
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