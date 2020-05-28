Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan moral takviyesi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu teknik heyet ve futbolcularla görüşerek, Süper Lig'in son 8 haftası için moral verdi. Ağaoğlu, "Şampiyonluk yolunda sizlere sonuna kadar güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

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