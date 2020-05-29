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Trabzonspor'dan Sörloth'a yeni sözleşme

Trabzonspor, Crystal Palace'dan kiraladığı Alexander Sörloth ile sezon sonunda masaya oturacak. İngiliz ekibinde 2 yıllığına kiralanan Sörloth, sözleşmesinin ilk senesinde başarılı bir performans gösterdi.
29.05.2020
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