28 Mayıs 2020, Perşembe

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Rahmi Anıl Başaran'dan Trabzonspor'a 4 yıllık imza

Trabzonspor, Balıkesirspor'dan transfer ettiği Rahmi Anıl Başaran için imza töreni düzenledi.
28.05.2020
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