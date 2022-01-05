05 Ocak 2022, Çarşamba

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ Edin Visca'nın transferi sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'de ilk devreyi en yakın rakibine 7 puan fark atarak lider tamamlayan Trabzonspor, transfere de hızlı bir giriş yaptı. Bordo-mavililer uzun yıllar Başakşehir'de top koşturan Edin Visca'yı resmen renklerine bağlarken 3.5 yıllık imza attırdı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, yıldız oyuncuyla birlikte basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
05.01.2022
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