05 Ocak 2022, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ Edin Visca'nın transferi sonrası konuştu!
Spor Toto Süper Lig'de ilk devreyi en yakın rakibine 7 puan fark atarak lider tamamlayan Trabzonspor, transfere de hızlı bir giriş yaptı. Bordo-mavililer uzun yıllar Başakşehir'de top koşturan Edin Visca'yı resmen renklerine bağlarken 3.5 yıllık imza attırdı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, yıldız oyuncuyla birlikte basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
05.01.2022
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Nur Şahin A Spor'a konuştu! "Bu kupayı çok istiyoruz"
- Levent Tüzemen: "Fatih Terim'i İtibarsızlaştırma Politikası Uygulayarak Yıldırmaya Çalışmayın"
- Ahmet Ağaoğlu Ve Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ Ve Edin Visca Açıklamalarda Bulundu
- Mehmet Emin Uluç: Fenerbahçe Kim Min Jae'yi bulana kadar 10 transfer gerçekleştirdi! / Spor Ajansı
- Visca transferinde sona gelindi! İşte detaylar...
- Atiba Hutchinson A Spor'a konuştu! "Bir şeyleri değiştirmek için iyi bir fırsat"
- Terim'e sert sözler! "Taraftar arkasında değil"
- Mehmet Emin Uluç: "Beşiktaş'ı Daha İyi Bilen Yok" / A Spor / Spor Ajansı / 04.01.2022
- Levent Tüzemen: "Bugünkü Yönetim Olarak Kendi Cebinizden 5 Milyon Doları Masaya Koyabilir Misiniz?"
EN YENİLER
Daha Fazla Gör
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı