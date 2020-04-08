Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Kararı devlet verir biz uygularız

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sözleşmeleri sezon sonu bitecek Sosa ve Novak'la prensipte anlaştıklarını söyledi. Ağaoğlu ertelenen liglerle ilgili olarak, "Kararı devlet verir, biz uygularız" dedi.

ABONE OL