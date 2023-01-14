TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE | Trabzonspor - Başakşehir Süper Lig maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE | Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor evinde Başakşehir'i konuk ediyor. Zorlu mücadele 14 Ocak Cumartesi günü saat 10:00'da Medical Park Stadyumu'da oynanacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranından naklen yayınlanacak. Trabzonspor - Başakşehir maçını CANLI izle...
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