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Trabzonspor Bakasetas'la prensip anlaşmasına vardı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Bordo-mavili kulüp, Aytemiz Alanyaspor'dan Anastasios Bakasetas ile prensip anlaşmasına vardı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
29.01.2021
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