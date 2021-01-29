Trabzonspor Bakasetas'la prensip anlaşmasına vardı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Bordo-mavili kulüp, Aytemiz Alanyaspor'dan Anastasios Bakasetas ile prensip anlaşmasına vardı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

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