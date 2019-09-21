Trabzonspor'da savunma alarm veriyor
Kaleci Uğurcan'ın başarılı performansına rağmen rakiplerine durdurmakta zorlanan Trabzonspor, 9 mücadelede kalesinde 12 gol gördü.
Avrupa'da 5 maçta 7 gol yiyen Karadeniz ekibi, Süper Lig'de ise 4 haftada 5 gole engel olamadı...
Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman da ideal stoperlerini henüz bulamadı...
Savunmanın kenarlarında Pereira ve Novak'tan vazgeçmeyen deneyimli çalıştırıcı, geride kalan 9 karşılaşmada 4 farklı stoper ikilisi ile mücadele etti.
Getafe maçına Campi ve Hosseini ile başlayan Karaman, bu bölgede daha önce Hosseini-Fernandes, Campi-Fernandes ve Hüseyin-Hosseini ikililerini oynatmıştı.
Öte yandan Trabzonspor çıktığı son dört resmi mücadelede galibiyet alamadı. AEK, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Getafe karşısında kazanamayan bordo mavililer, Ünal Karaman yönetiminde ilk kez 4 maç üst üste galip gelemedi...
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