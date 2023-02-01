TRABZONSPOR - ANTALYASPOR CANLI İZLE | Trabzonspor - Antalyaspor Süper Lig maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
TRABZONSPOR - ANTALYASPOR CANLI İZLE | Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadele 1 Şubat Çarşamba günü saat 20:00'da Medical Park Stadyumu'da oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranından naklen yayınlanacak. Trabzonspor - Antalyaspor maçını CANLI izle...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:47
İşte Trabzonspor - Antalyaspor maçı öncesi son durum 01 Şubat 2023 | 12:00
02:31
"Kazanmaya mecbur!" 28 Ocak 2023 | 12:00
00:58
Fırtına'da çifte ayrılık! Süper Lig ekibi ile anlaşma tamam 26 Ocak 2023 | 12:00
14:48
Ömür'den transfer açıklaması! 25 Ocak 2023 | 12:00
01:42
Avcı'ya övgü dolu sözler! "İlk defa bu kadar..." 23 Ocak 2023 | 12:00
00:47
Toroğlu yorumladı! Trezeguet'in iptal edilen golünde ofsayt var mı? 22 Ocak 2023 | 12:00
00:52
Toroğlu: Mangal yapsalar olur! 22 Ocak 2023 | 12:00
02:20
Trabzonspor İstanbulspor maçına dair tüm detaylar! 22 Ocak 2023 | 12:00