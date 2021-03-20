Ahmet Ağaoğlu'dan Trabzonspor - Ankaragücü maçı sonrası Bankalar Birliği açıklaması!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan ve 4-1 kazandıkları Ankaragücü maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmayla ilgili de konuştu.

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