20 Mart 2021, Cumartesi
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Ahmet Ağaoğlu'dan Trabzonspor - Ankaragücü maçı sonrası Bankalar Birliği açıklaması!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan ve 4-1 kazandıkları Ankaragücü maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmayla ilgili de konuştu.
20.03.2021
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