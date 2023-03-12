Video Trabzonspor Videoları Trabzonspor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler

Trabzonspor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Son 2 maçından mağlup ayrılan bordo-mavililerde, teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifası sonrası kulübede Orhan Ak olacak. Fırtına bu maçı kazanarak çıkış yakalamak isterken; konuk takım ise 6 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirme peşinde... Trabzonspor-Adana Demirspor maçı öncesi son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. İşte o sözler...

12 Mart 2023 | 12:56
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

03:33
İşte Trabzonspor - A. Demirspor maçına dair tüm detaylar! 12 Mart 2023 | 12:00
02:37
Abdullah Avcı Trabzonspor'a veda etti! 09 Mart 2023 | 12:00
03:47
Trabzonspor'da Abdullah Avcı istifa etti! 07 Mart 2023 | 12:00
01:22
Erman Toroğlu’dan flaş Trabzonspor sözleri: Her sene yarışta olması lazım! 04 Mart 2023 | 12:00
01:56
Trabzonspor'da kongre kararı! 02 Mart 2023 | 12:00
04:24
Trabzon'da sıcak gelişme! "Resmi karar yok" 02 Mart 2023 | 12:00
04:02
İşte Basel - Trabzonspor maçı öncesi son durum 23 Şubat 2023 | 12:00
18:51
Avcı: Basel karşısında ilk 11'de... 22 Şubat 2023 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN