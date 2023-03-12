Trabzonspor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Son 2 maçından mağlup ayrılan bordo-mavililerde, teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifası sonrası kulübede Orhan Ak olacak. Fırtına bu maçı kazanarak çıkış yakalamak isterken; konuk takım ise 6 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirme peşinde... Trabzonspor-Adana Demirspor maçı öncesi son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. İşte o sözler...
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