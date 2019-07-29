29 Temmuz 2019, Pazartesi

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Trabzonspor 52 yaşında

Trabzonspor'un 52. kuruluş yıl dönümü, İstanbul'da sütlüce parkı'nda düzenlenen etkinlikte kutlandı...
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