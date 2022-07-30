TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor Turkcell Süper Kupa'yı havaya kaldırdı!
Turkcell Süper Kupa Finali maçında Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Fırtına zorlu mücadeleyi 4-0 kazandı. Bu sonuçla Fırtına, Süper Kupa'nın sahibi oldu. Bordo mavili ekipte golleri 37 ve 51. dakikada Cornelius, 64. dakikada Larsen ile 76. dakikada Bakasetas kaydetti. İşte Trabzonspor'un kupa seremonisi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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