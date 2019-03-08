08 Mart 2019, Cuma

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Trabzonspor 3 puan peşinde

Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında Akhisarspor'u konuk edecek. Ligde son 4 haftada 1 galibiyet alabilen bordo mavililer, manisa ekibi karşısında 3 puan hedefliyor.
08.03.2019

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