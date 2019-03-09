09 Mart 2019, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Erman Toroğlu: "Türkiye'de Ajax modelini uygulayabilecek tek takım Trabzonspor"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Trabzonspor - Akhisarspor karşılaşmasını Takım Oyunu programında yorumladı. Toroğlu, "Türkiye'de Ajax modelini uygulayabilecek tek takım Trabzonspor" dedi.
09.03.2019

Ajax modelini uygulayabilecek tek takım Trabzonspor "Ajax modelini uygulayabilecek tek takım Trabzonspor" 09.03.2019
Fırtına 3 puan peşinde Fırtına 3 puan peşinde 08.03.2019
Trabzonspor 3 puan peşinde Trabzonspor 3 puan peşinde 08.03.2019
Ünal Karaman basın toplantısında sinirlendi: Arkadaşlar efsanesiniz gerçekten, çok sağ olun! Ünal Karaman basın toplantısında sinirlendi: "Arkadaşlar efsanesiniz gerçekten, çok sağ olun!" 06.03.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Ünal Karaman: 'Alın size itiraf!' Ünal Karaman: 'Alın size itiraf!' 06.03.2019
Trabzonspor kupaya veda etti Trabzonspor kupaya veda etti 06.03.2019
Ekuban'ın pozisyonu net penaltı "Ekuban'ın pozisyonu net penaltı" 05.03.2019
Kasımpaşa - Trabzonspor maçı öncesi son gelişmeler Kasımpaşa - Trabzonspor maçı öncesi son gelişmeler 04.03.2019
Trabzonsporlu Onazi'den İstiklal Marşı performansı Trabzonsporlu Onazi'den İstiklal Marşı performansı 04.03.2019
Fırtına Kasımpaşa deplasmanında Fırtına Kasımpaşa deplasmanında 04.03.2019
Yusuf Yazıcı sakatlandı! İşte o anlar... Yusuf Yazıcı sakatlandı! İşte o anlar... 26.02.2019
Fırtına kupada yarı final istiyor Fırtına kupada yarı final istiyor 26.02.2019
Kupa Avrupa'ya açılan kapı "Kupa Avrupa'ya açılan kapı" 26.02.2019
Ünal Karaman: Türkiye Kupası'nı istiyoruz Ünal Karaman: "Türkiye Kupası'nı istiyoruz" 26.02.2019
Uğurcan Çakır'dan sakatlık açıklaması Uğurcan Çakır'dan sakatlık açıklaması 22.02.2019
Abdülkadir Parmak: Bizim için çok önemli bir galibiyetti Abdülkadir Parmak: "Bizim için çok önemli bir galibiyetti" 22.02.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Trabzonspor Akhisarspor maçından kareler
Başakşehir - Fenerbahçe 11'leri belli oldu
Galatasaraylı yıldız o ismi Fenerbahçe'ye kendi elleriyle götürdü!
Fatih Terim'den Muslera'ya: Seni asla sattırmam
Fenerbahçe'den forvet harekatı! İşte hedefteki 3 isim
Fenerbahçe'den transfer atağı! Yıldız oyuncunun menajeri İstanbul'a çağrıldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör