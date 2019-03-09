09 Mart 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Erman Toroğlu: "Türkiye'de Ajax modelini uygulayabilecek tek takım Trabzonspor"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Trabzonspor - Akhisarspor karşılaşmasını Takım Oyunu programında yorumladı. Toroğlu, "Türkiye'de Ajax modelini uygulayabilecek tek takım Trabzonspor" dedi.
09.03.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Fenerbahçe'de 46 milyon TL boşa gitti
- "Başakşehir'in yıldızına Avrupa'dan teklif var"
- Fırtına 3 puan peşinde
- Fırtına 3 puan peşinde
- "Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü yüzde 99 yabancı olacak"
- Fırat Aydınus PFDK'ya sevk edildi
- "Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü yüzde 99 yabancı olacak"
- Pilotlar tekme tokat kavga etti | İZLEYİN
- "Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü yüzde 99 yabancı olacak"
Daha Fazla Gör
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!