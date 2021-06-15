15 Haziran 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un transfer gündemini aktardı! Fode Koita Milan Makaric ve Alexander Sörloth...
A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Son Sayfa programında Trabzonspor'un transfer gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sel, Sırp basınında bordo mavililerin Milan Makaric ile ilgilendiği haberleri çıktığını belirtti. Diğer forvet adayları arasında yer alan Sörloth ve Koita ile ilgili de gelişmeleri aktaran Yunus Emre Sel, Koita'nın imza tarihini de açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
15.06.2021
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