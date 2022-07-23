Trabzonspor 0-3 Torino | MAÇ ÖZETİ
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, Avusturya kampında İtalyan temsilcisi Torino ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi bordo-mavili ekip 3-0 kaybetti. Torino'nun gollerini 20 ve 22. dakikalarda Radonjic atarken Demba Seck takımının üçüncü golünü kaydett. İşte maçın özeti.
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