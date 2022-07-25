GOL | Trabzonspor 0-1 Empoli
Trabzonspor ile Empoli hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadelenin 13. dakikasında Destro Empoli’yi 1-0 öne geçirdi.
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