Video Trabzonspor Videoları Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Torino maçı sonrası transfer açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Torino maçı sonrası transfer açıklaması!

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, İtalyan ekibi Torino'ya 3-0 mağlup oldu. Zorlu mücadeleden sonra Fırtına'nın teknik patronu Abdullah Avcı, A Spor'a konuştu. Tecrübeli teknik adam transfer konusuna da değindi. İşte o sözler...

23 Temmuz 2022 | 21:14
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

05:55
Avcı'dan transfer açıklaması! 23 Temmuz 2022 | 12:00
00:42
GOL | Trabzonspor 0-3 Torino 23 Temmuz 2022 | 12:00
00:37
GOL | Trabzonspor 0-2 Torino 23 Temmuz 2022 | 12:00
00:35
GOL | Trabzonspor 0-1 Torino 23 Temmuz 2022 | 12:00
02:06
Fırtına'da Tuanzebe'de son gelişmeler neler! 22 Temmuz 2022 | 12:00
06:13
Kağan Moradaoğlu YKS'daki başarısını anlattı! 21 Temmuz 2022 | 12:00
01:56
O isimleri böyle uyardı! "Fiziksel olarak hazır değiller" 17 Temmuz 2022 | 12:00
05:54
Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması! 16 Temmuz 2022 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN