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Fatih Tekke'den Muhammed Salah sözleri
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Fatih Tekke'den Muhammed Salah sözleri

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Ferencvaros'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, mücadele sonrası basın toplantısı düzenledi.

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