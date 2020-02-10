10 Şubat 2020, Pazartesi

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Sosa ve Nwakaeme iş birliği

Trabzonspor'un tecrübeli futbolcuları, Jose Sosa ve Anthony Nwakaeme attıkları gollerle bordo-mavili ekibi deplasmanda galibiyete taşıdı. İki isim, Fırtına'ya büyük katkı sağlıyor.
10.02.2020

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