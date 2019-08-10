10 Ağustos 2019, Cumartesi

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Sörloth ilk maçında mest etti

Trabzonspor'un yeni transferi Alexander ​Sörloth ilk resmi maçında gol atmayı başardı. Genç oyuncunun, Sparta ​Prag karşısındaki performansı göz doldurdu.
10.08.2019

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