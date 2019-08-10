10 Ağustos 2019, Cumartesi
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Sörloth ilk maçında mest etti
Trabzonspor'un yeni transferi Alexander Sörloth ilk resmi maçında gol atmayı başardı. Genç oyuncunun, Sparta Prag karşısındaki performansı göz doldurdu.
10.08.2019
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