Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un gündemini yorumladı! "Abdullah Avcı Biglia'yı çok istedi fakat..."

A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, Sabah Sporu programında açıklamalarda bulundu. Aslan, Trabzonspor'un transfer gündemiyle ilgili olarak, "Gervinho ve Koita gelecek sezon için anlaşılan isimler. Cornelius transferi olumsuz sonuçlansa dahi çok fazla üzülüneceğini düşünmüyorum. Abdullah Avcı, Karagümrük'ten Biglia'yı çok istendi ancak o transfer olmadı" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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