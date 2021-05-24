Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Bruno Peres ve Gervinho özel uçakla yarın geliyor

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor yeni sezon öncesi sağ bek ve santrfor transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililerin anlaşmaya vardığı Bruno Peres ve Gervinho yarın özel uçakla Trabzon'a gelecek. Transferdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Sel, "Sağlık taramasının ardından Bruno Peres ile 3 yıllık, Gervinho ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak." dedi. (TS spor haberleri)

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