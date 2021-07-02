Son dakika transfer haberi: Trabzonspor sol bek için A Milli Takım'ımızın da formasını giyen Umut Meraş'ı istiyor!

A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, Trabzonspor'un transfer gündemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bordo mavililerin listesinde olan Umut Meraş hakkında da konuşan Akcan, "Hemen hemen bütün Türk kulüpleri istiyor. Kulübü Le Havre da bu yüzden tok satıcı rolünde oynuyor. Abdullah Avcı da Umut Meraş da bu transferi istiyor" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

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