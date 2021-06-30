30 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika Trabzonspor haberi: Ahmet Ağaoğlu'dan Abdülkadir Ömür itirafı! Manchester City...
Son dakika spor haberi: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavililerin olağan mali genel kurulunda açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Uğurcan Çakır'ı niye satmayayım? Ben o hatayı bir kez yaptım. Abdülkadir Ömür için Manchester City 23 milyon verdiğinde satmadım, büyük hataydı. Biz geldiğimizde Uğurcan üçüncü kaleciydi. Bu kararı biz vereceğiz." dedi. (TS spor haberi)
30.06.2021
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