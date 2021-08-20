Son dakika spor haberi: Trabzonspor'u böyle değerlendirdi! "O sorunu hallederse tutulmaz bir takım olur"

Fotomaç Gazetesi Yazarı Hüseyin Özkök, Trabzonspor - Roma maçını değerlendirdi. Özkök, "Roma, yeni hocası ve yeni futbolcularıyla kapalı kutuydu. Trabzonspor'un oyununu beğendim. Mourinho'nun da dediği gibi Şampiyonlar Ligi gibi bir karşılaşmaydı. Trabzonspor, transferleri erken bitirip sezona hazır girdi. Özellikle hücum yönü çok gelişmiş. Savunma hatalarına da çare bulunursa, tutulmaz bir takım haline gelebilir. Roma'da her şey olabilir. Savunma hataları giderilirse, Roma'ya kafa tutabilir" şeklinde konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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