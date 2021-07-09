Son dakika transfer haberi: Canlı yayında duyurdu! "Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Ezgjan Alioski'yi çok istiyor"

A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı, canlı yayında Trabzonspor'un transfer gündemini değerlendirdi. Bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı'nın, Ezgjan Alioski transferini ısrarla istediğini ifade eden Kınalı, "Çok iyi bir sol bek. O sorunu kökünden çözecek bir isim. Eğer şampiyonluk iddiası ortaya koyuyorsan öyle bir sol bekin olacak" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

ABONE OL