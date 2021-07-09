09 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika transfer haberi: Canlı yayında duyurdu! "Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Ezgjan Alioski'yi çok istiyor"
A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı, canlı yayında Trabzonspor'un transfer gündemini değerlendirdi. Bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı'nın, Ezgjan Alioski transferini ısrarla istediğini ifade eden Kınalı, "Çok iyi bir sol bek. O sorunu kökünden çözecek bir isim. Eğer şampiyonluk iddiası ortaya koyuyorsan öyle bir sol bekin olacak" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
09.07.2021
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