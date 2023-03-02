SON DAKİKA: Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu kongre kararı aldı!
Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Bordo mavililerde başkan Ahmet Ağaoğlu'nun kongre kararı aldığı belirtildi. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel'in verdiği bilgiye göre, kararın bugün resmen açıklanması bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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