02 Ekim 2021, Cumartesi
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Son dakika Trabzonspor haberleri | Trabzonspor'da 5 oyuncu Kayseri'ye götürülmüyor
Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor deplasmanına gidecek olan Trabzonspor'un kadrosunda 2'si kart cezalısı olmak üzere toplam 5 eksiği bulunuyor. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Trabzonspor'un sakat ve cezalı oyuncularını paylaşırken Kayresispor deplasmanındaki muhtemel 11'ini de aktardı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
02.10.2021
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