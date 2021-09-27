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Son dakika spor haberi: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Alanyaspor maçı sonrası konuştu!

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililer, zorlu mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Maç sonrası Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
27.09.2021
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