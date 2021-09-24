24 Eylül 2021, Cuma
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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ - | "İsmail sol kenar problemini çözebilir, Djaniny ve Gervinho ise..."
Süper Lig'in ilk 6 haftasında topladığı 14 puanla averaj ile 2. sırada bulunan Trabzonspor'da yüzler gülüyor. Ancak Denswil ve Dorukhan'ın sakatlanması ile beraber teknik direktör Abdullah Avcı'nin nasıl bir 11 ile sahaya çıkacağı merak konusu. A Spor yorumcusu Hamdi Aslan "İsmail sol kenar problemini çözebilir. Djaniny ve Gervinho'nun dönmesi büyük kazanç. Abdullah hocanın Hüseyin'e güvensizliği yok." dedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
24.09.2021
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