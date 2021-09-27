Son dakika spor haberi: A Spor yorumcusu Erman Toroğlu'dan ilk yarı yorumu! "Cornelius kafa vuruşlarını gol yapabilecek kalitede"

A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Alanyaspor maçının ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Cornelius'a isabetli toplar atmak lazım. Bir top geldi onu da gol yaptı. Çok güzel bir vuruş yaptı. O vuruşları yapabilecek kalitede bir oyuncu" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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