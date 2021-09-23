Konyaspor Trabzonspor maçında Vitor Hugo'nun kırmızı kartı doğru mu? Erman Toroğlu değerlendirdi

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanda Konyaspor'la karşı karşıya geldi. Bordo-mavililerde Vitor Hugo 8. dakikada yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Pozisyonu değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Net kırmızı. Hakemin gözü önünde oldu ve kesinlikle doğru bir karar." dedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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