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Son dakika Trabzonspor haberleri: Chelsea'den Abdülkadir Ömür'e kanca!

Son dakika spor haberleri... Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Spor Gündemi programında Trabzonspor'un gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Uzundurukan, Premier Lig ekibi Chelsea'nin Abdülkadir Ömür ile ilgilendiğini söyledi.
09.04.2021
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