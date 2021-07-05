Son dakika spor haberi: Transferi canlı yayında duyurdu! "Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Trabzonspor'a..."

A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı, Trabzonspor'un transfer gündemini değerlendirdi. Bordo mavililerin sol bek arayışlarını sürdürdüğünü ifade eden Kınalı, "Alioski çok büyük ihtimalle gelecek, onun yedeği olarak da bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen İsmail Köybaşı düşünülüyor" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

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