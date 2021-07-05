Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan 2 transfer birden! Ezgjan Alioski ve Andreas Cornelius...

A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı, Trabzonspor'daki transfer gündemini değerlendirdi. Bordo mavili takımın şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurduklarına inandığını ifade eden Kınalı, bir forvet ve bir sol bek alacaklarını açıkladı. Kınalı, "Alexander Sörloth meşguliyetinden kurtulup Corlenius ve Alioski transferleri yapılacak. Abdullah Avcı da istiyor" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

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