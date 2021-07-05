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GOL | Trabzonspor U19 1-0 Göztepe U19

U19 Gelişim Ligi çeyrek final maçında Trabzonspor, 6. dakikada Süleyman Cebeci'nin attığı golle Göztepe karşısında 1-0 öne geçti.
05.07.2021
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