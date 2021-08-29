Son dakika spor haberi: Canlı yayında flaş Serkan Asan sözleri! "Bu eleştirileri çok doğru bulmuyorum"

A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, Trabzonspor'un gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Bordo mavililerin genç oyuncusu Serkan Asan hakkında da konuşan Aslan, "Bence Serkan'a yapılan ve zaman zaman Uğurcan Çakır'ı ve Berat Özdemir'i kattıkları eleştiriler çok doğru değil. İnsanlar bazen hem gereksiz hem de haksız yere futbolcuları eleştiriyorlar. Bence Molde maçında gayet iyi oynadı" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

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