18 Temmuz 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Marek Hamsik takıma katılıyor! O tarih açıklandı
A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Trabzonspor gündemine dair son bilgileri aktardı. Sel, "Marek Hamsik, bordo mavili taraftarların transferde en çok sevindiği oyuncular arasında yer alıyordu. Bugün itibariyle kamp kadrosuna dahil edilecek. Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür de akşam takıma katılacaklar" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
18.07.2021
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